Сивков: уничтожить железную дорогу Украины не дали российские олигархи

Железнодорожная инфраструктура Украины до сих пор цела, поскольку в этом заинтересованы олигархи Запада, Украины и РФ.

Именно они продолжают зарабатывать на схемах, не менявшихся с начала спецоперации.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что по украинской ж/д инфраструктуре на Запад поставляется немало товара. А в условиях нынешних антироссийских санкций осталась одна "серая" коммуникация, которая связывает Российскую Федерацию и Европейский Союз. И это украинские железные дороги, отметил эксперт.

"Поэтому наша олигархия, украинская олигархия и Запад объективно заинтересованы в том, чтобы эта железнодорожная коммуникация бесперебойно работала", — в эфире ORT подытожил Сивков.