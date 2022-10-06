Железнодорожная инфраструктура Украины до сих пор цела, поскольку в этом заинтересованы олигархи Запада, Украины и РФ.
Именно они продолжают зарабатывать на схемах, не менявшихся с начала спецоперации.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
Он отметил, что по украинской ж/д инфраструктуре на Запад поставляется немало товара. А в условиях нынешних антироссийских санкций осталась одна "серая" коммуникация, которая связывает Российскую Федерацию и Европейский Союз. И это украинские железные дороги, отметил эксперт.
"Поэтому наша олигархия, украинская олигархия и Запад объективно заинтересованы в том, чтобы эта железнодорожная коммуникация бесперебойно работала", — в эфире ORT подытожил Сивков.
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