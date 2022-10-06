Мельникова рассказала о мошенниках, якобы собирающих деньги для мобилизованных

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в беседе с Pravda.Ru предупредила о мошенниках, которые для обмана людей используют введение частичной мобилизации.

"Все, кто говорят о фондах помощи мобилизованным, проводят якобы для них массовый сбор денег, являются мошенниками. Никакой частной благотворительности в этой сфере сегодня нет", — подчеркнула эксперт.

Однако она отметила, что конкретные воинские части могут попросить поддержку. В этом случае можно связаться с офицерами и военным округом, добавила собеседница издания.

"Призыв сдать кровь для солдат никогда не объявляют на федеральном уровне. У нас большие банки крови, госпитали снабжаются. Если вдруг кто-то говорит о дефиците, можно нам позвонить и уточнить, рассказать о воинской части, а мы проверим, действительно ли она существует и в чём-то нуждается. Для этого необходимо всего 10 минут", — заключила общественница.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв сообщил, что российские депутаты Андрей Картаполов и Василий Пискарёв призвали генпрокурора нашей страны Игоря Краснова тщательно изучить проблемы снабжения тыла. Как подчеркнули парламентарии, власти потратили на него достаточно средств.

"Внимание, вопрос: где?" — сказал Гурулёв, передаёт "Россия-1".