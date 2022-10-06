Картаполов и Пискарев потребовали разобраться с проблемой снабжения тыла

Главы комитетов Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и безопасности Василий Пискарёв написали обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой о тщательном рассмотрении проблемы снабжения тыла.

"Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же всё-таки всё это в тылу делось", — сообщил член комитета по обороне Андрей Гурулёв в эфире "Россия 1".

По его словам, в прошлом на финансы на снабжение тыла государством выделялись в полном объёме.

"Внимание, вопрос: где (всё это. — Прим. ред.)?", — отметил парламентарий.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в рамках частичной мобилизации на фронт прибудут 300 тысяч резервистов, которые относятся к украинскому конфликту иначе.