Стремоусов: ВСУ не зайдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут зайти в Херсон, Берислав и Новую Каховку. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, Вооружённые силы РФ выстроили надёжную оборонительную линию. Он отметил, что угроз для мирных жителей региона нет.

"ВСУ не зайдут на территорию Херсона, Берислава, Новой Каховки", — подчеркнул представитель администрации в интервью ТАСС.

Стремоусов добавил, что все контратаки украинских боевиков на этом направлении закончатся провалом.