Стремоусов: ВСУ расстреляли на севере Херсонской области 16 мирных жителей

Украинские военные расстреляли в селе Великая Александровка на севере Херсонской области 16 мирных жителей. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Константин Стремоусов.