Украинские военные расстреляли в селе Великая Александровка на севере Херсонской области 16 мирных жителей. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Константин Стремоусов.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.