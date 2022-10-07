ВС РФ уничтожили автобус с 20-ю наёмниками из Польши ударом ПТУР

Российские бойцы продолжают уничтожать военную технику и живую силу ВСУ в рамках специальной военной операции. Против РФ на стороне Украины воюют в том числе иностранные наёмники.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеоролик, демонстрирующий очередной боевой успех российской армии. Разведчики выявили движущийся автобус противника, в котором находились, по данным перехвата, более 20 наёмников из Польши. Ударом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) автобус был полностью уничтожен.

"Интересно, МИД Польши заявит об этом?" — задался вопросом военкор.