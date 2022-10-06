76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ сообщает о взятых трофеях. В боях на Херсонщине некоторая бронетехника НАТО была уничтожена, а что-то ещё послужит нашим войскам.
Бойцы дивизии продолжают отражать атаки врага на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожены и захвачены: польский танк Т-72М1, "джихадмобиль", 2 бронеавтомобиля Kirpi.
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