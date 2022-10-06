Бойцы 76-й дивизии ВДВ РФ захватили трофеи НАТО при наступлении ВСУ на Херсон

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ сообщает о взятых трофеях. В боях на Херсонщине некоторая бронетехника НАТО была уничтожена, а что-то ещё послужит нашим войскам.

Бойцы дивизии продолжают отражать атаки врага на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожены и захвачены: польский танк Т-72М1, "джихадмобиль", 2 бронеавтомобиля Kirpi.