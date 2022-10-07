ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам ВСУ в различных областях Украины. Минувшей ночью цели в Запорожье атаковали дроны-камикадзе "Герань-2". Сегодня утром в городе зафиксированы прилёты российских ракет по военным целям.
Воздушная тревога была включена после прилёта первой ракеты, пишут военкоры "Русской весны", работает система противовоздушной обороны.
В различных районах Запорожья наблюдаются столбы дыма на месте ударов, о чём сообщил также член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Telegram-каналы публикуют видеокадры с места событий.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.