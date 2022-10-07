По Запорожью впервые нанесли удар дроном-камикадзе "Герань-2"

Сегодня, 7 октября, ночью, военную инфраструктуру Запорожья атаковали БПЛА-камикадзе "Герань-2".

"Гауляйтер" Запорожской области Александр Старух сообщил, что произошло два прилёта.

Он отметил, что зафиксированы попадания в двух районах города.

Как правило, когда киевская власть не называет поражённую цель, обходясь общими фразами, это говорит, что беспилотники свою цель "нашли". Глава ОГА утверждает, что от дрона пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что "Герань-2" в Одессе уничтожила штаб оперативного командования ВСУ "Юг".