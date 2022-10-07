Боец батальона БАРС-13: нам чужая земля не нужна — мы просто своё возвращаем

Боец батальона БАРС-13, записавшийся добровольцем на фронт после начала спецоперации, рассказал, как и для чего оказался на передовой.

По словам мужчины, попасть в подразделение, которое также называют "Русским Легионом" и батальоном Фомича, он даже не мечтал. Будущий командир сам написал добровольцу, когда узнал, что тот собирается на фронт.

"Мне пришло сообщение от Фомича, что он собирает батальон, и что я могу в него вступить", — рассказал боец в интервью изданию argumenti.ru.

По его словам, он все восемь лет сочувствовал бедам Донбасса и хотел увидеть Украину вновь "нормальной, а не бандеровской".

Что касается цели, доброволец выразил её кратко.

"Нам чужая земля не нужна. Но это — наша земля, мы просто своё возвращаем", — пояснил он.