Боец батальона БАРС-13, записавшийся добровольцем на фронт после начала спецоперации, рассказал, как и для чего оказался на передовой.
По словам мужчины, попасть в подразделение, которое также называют "Русским Легионом" и батальоном Фомича, он даже не мечтал. Будущий командир сам написал добровольцу, когда узнал, что тот собирается на фронт.
"Мне пришло сообщение от Фомича, что он собирает батальон, и что я могу в него вступить", — рассказал боец в интервью изданию argumenti.ru.
По его словам, он все восемь лет сочувствовал бедам Донбасса и хотел увидеть Украину вновь "нормальной, а не бандеровской".
Что касается цели, доброволец выразил её кратко.
"Нам чужая земля не нужна. Но это — наша земля, мы просто своё возвращаем", — пояснил он.
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