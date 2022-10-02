Комбат Фомченков: ВС РФ ожидают "бронекулак" от ВСУ со стороны Торского

Лиманское направление — самая горячая точка фронтов специальной военной операции. Чего ожидать от противника, рассказал командир батальона "Русский Легион" (Барс-13") Сергей Фомченков.

"Окапываемся на рубежах с севера и запада Кременной. Основной удар ожидаем со стороны Торского. Также ожидается удар с севера, со стороны Червонопоповки. По данным разведки, на нашем направлении ВСУ сосредоточили до 12 тыс. личного состава и большое количество техники", — цитирует Фомченкова "Русская весна".

Бойцы "Барс-13" удерживали Красный Лиман столько, сколько это представлялось возможным. В данный момент подразделение выстраивает новую линию фронта у Кременной.