Минобороны РФ: ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в районе Купянска

Два усиленных украинских батальона предприняли неудачную попытку наступления на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили атаку в районе населённых пунктов Кисловка, Берестовое, Табаевка и Першотравневое. Отмечается, что российской армии удалось отразить все удары украинских боевиков.

"На Купянском направлении противник предпринял неудачную попытку наступательных действий", — подтвердили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: бойцы РФ уничтожили свыше 80 националистов, четыре боевые машины пехоты (БМП), пять танков, 10 автомобилей ВСУ и самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами, произведённую в Германии.

В четверг, 6 октября, представители Минобороны России заявили, что Украина потеряла более 120 солдат и несколько танков, пытаясь перейти в наступление на Купянском направлении.