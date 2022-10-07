Два усиленных украинских батальона предприняли неудачную попытку наступления на Купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили атаку в районе населённых пунктов Кисловка, Берестовое, Табаевка и Першотравневое. Отмечается, что российской армии удалось отразить все удары украинских боевиков.
"На Купянском направлении противник предпринял неудачную попытку наступательных действий", — подтвердили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули: бойцы РФ уничтожили свыше 80 националистов, четыре боевые машины пехоты (БМП), пять танков, 10 автомобилей ВСУ и самоходно-артиллерийскую установку с высокоточными боеприпасами, произведённую в Германии.
В четверг, 6 октября, представители Минобороны России заявили, что Украина потеряла более 120 солдат и несколько танков, пытаясь перейти в наступление на Купянском направлении.
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