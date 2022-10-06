Минобороны: ВС России уничтожили более 120 солдат ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении в результате попытки наступления армия Украины потеряла свыше 120 военных и пять танков. ВСУ планировали атаки трёх батальонных групп в районах Першотравневого, Кисловки и Берестового, отметили в российском ведомстве.