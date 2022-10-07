Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса, препятствуя попыткам прорыва обороны стороной противника.
На Запорожском направлении наши войска поразили колонну бронетранспортёров (БТР). В результате уничтожен танк, американский БТР М113, а также захвачена группа украинских боевиков.
Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик с кадрами ударов.
Ранее сообщалось об отражении наступления ВСУ союзными силами ВС РФ и НМ ДНР в Запорожской области. Наша армия ликвидировала военных Украины и танк Т-64, а также захватила бронетранспортёр БТР-80.
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