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Судоходство в Керченском проливе из-за ЧП на мосту не останавливалось

Силовые структуры

Судоходство в Керченском проливе из-за возгорания цистерны на Крымском мосту не останавливалось.

Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Но движение по Крымскому мосту полностью перекрыто, готовится запуск паромной переправы.

"Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", — заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Возгорание цистерны с топливом произошло на Крымском мосту в хвосте грузового поезда, сказано по предварительной версии.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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