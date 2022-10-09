ВСУ ударили из HIMARS по пункту временного размещения людей в Старобельске

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР в Старобельске. Об этом сообщили эксперты из представительства республики в СЦКК.

По информации ведомства, атака началась 9 октября в 01:35 часов. Отмечается, что украинские боевики выпустили одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"При обстреле повреждён пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине Старобельска", — пояснили в представительстве.

Сведения о возможных пострадавших уточняются.

3 октября армия Украины ударила из РСЗО HIMARS по зданию детского сада в Старобельске.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВСУ продолжают "прощупывать" трассу на Сватово. Как подчеркнул журналист, украинские военнослужащие, скорее всего, будут готовить атаку на Старобельск. Они вряд ли станут концентрироваться на Лисичанске и Северодонецке, уточнил военкор.