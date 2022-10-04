Военкор Коц: украинские диверсанты продолжают прощупывать трассу на Сватово

Кардинальных изменений в районе Кременной не наблюдается, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины продолжают "прощупывать" трассу на Сватово. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, в Кременной установилась дождливая погода, что сказывается на активности украинских подразделений. Как пояснил журналист, боевики ВСУ отказываются от атак "вслепую" без спутниковых разведданных и поддержки беспилотной авиации.

При этом он добавил, что ночью украинские солдаты обстреляли населённые пункты Лисичанск и Рубежное.

"Трасса на Сватово остаётся на территории, условно контролируемой войсками РФ. Условно, потому что ДРГ всё-таки продолжают её прощупывать", — уточнил Коц.

Военкор подчеркнул: эта дорога ещё открыта, но ВСУ способны доставать до неё своей артиллерией. Он считает, что украинские военные не станут концентрироваться на Северодонецке и Лисичанске, а пойдут на Сватово, ведь с этого направления можно готовить атаку на Старобельск, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что армия РФ усилила оборону Кременной после отхода из Красного Лимана.