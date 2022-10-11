Россия продолжает наносить удары по различным городам Украины, уничтожая объекты стратегической важности. Утром 11 октября высокоточным оружием РФ ликвидированы Шепетовский железнодорожный узел и ремонтный завод в Хмельницкой области.
Сегодня с кораблей Военно-морского флота РФ в западную часть Украины выпущены четыре крылатые ракеты"Калибр" из Одесской области. Одна из них направлена в сторону Кривого Рога.
Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о пуске ракет с территории Белоруссии.
Telegram-канал издания "Русская Весна" опубликовал видео с полётом "Калибров", снятое в Тернопольской области.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.