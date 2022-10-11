Утром 11 октября ВКС РФ продолжили наносить массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам на Украине.
Как сообщают местные жители, высокоточным оружием уничтожены Шепетовский железнодорожный узел и ремонтный завод в Хмельницкой области. Эту информацию также подтвердили источники российских военкоров.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что во время атаки на Шепетовку ликвидирован 11-й зенитно-ракетный полк Украины.
"Это очень важные объекты для снабжения войск ВСУ. Были", — уточнил журналист и телеведущий Руслан Осташко.
Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена в шести областях страны.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.