Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области

Утром 11 октября ВКС РФ продолжили наносить массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Как сообщают местные жители, высокоточным оружием уничтожены Шепетовский железнодорожный узел и ремонтный завод в Хмельницкой области. Эту информацию также подтвердили источники российских военкоров.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что во время атаки на Шепетовку ликвидирован 11-й зенитно-ракетный полк Украины.

"Это очень важные объекты для снабжения войск ВСУ. Были", — уточнил журналист и телеведущий Руслан Осташко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена в шести областях страны.