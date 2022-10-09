Леонков сообщил, что самолёты ВСУ атакуют свои позиции из-за систем РЭБ

Недавно возникшее природное явление — световые столбы — вызвало много шума в социальных сетях. В зоне боевых действий было замечено, как авиация ВСУ била по своим позициям. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил причину.

По этому поводу высказывался и военкор Юрий Котенок, который заметил, как под Донецком ВСУ били по своим позициям в районе Авдеевского укрепрайона. Многие не могли понять, почему так происходит.

Он сообщил, что "сумасшествие" украинских войск есть результат работы средств РЭБ, которые способны "дотягиваться" до спутников. Под влиянием этих комплексов самолёты теряют навигационный сигнал, а смартфоны выходят из строя.

Эксперт отметил, что система РЭБ влияет на беспилотники и системы высокоточного оружия, которые запускаются США. Это приводит к тому, что противник дезориентируется и не может выполнять боевые задачи.

В зоне СВО уже работают российские комплексы РЭБ: "Красуха-4С", "Мурманск БН", "Москва". Каждый из них выполняет свои задачи.

Леонков подчеркнул, что о них не говорят открыто, чтобы противник не активизировал диверсионно-разведывательные группы для комплексов. Эксперт уверен, что станция РЭБ может атаковать даже спутниковую группировку, например, Starlink Илона Маска.