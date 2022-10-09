Рогов: число наёмников из Польши в Запорожской области доходит до пяти тысяч

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области находятся до пяти тысяч наёмников из Польши, которые действуют на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что иностранцы занимают самые важные участки фронта.

"Количество польских наёмников, по разным оценкам, доходит уже до пяти тысяч человек в Запорожской области", — подчеркнул представитель администрации.

Ранее Рогов сообщил, что на территории региона замечены наёмные военнослужащие из более чем 30 государств. По его словам, с их помощью власти Украины пытаются терроризировать гражданское население.

7 октября врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы РФ сталкиваются с солдатами НАТО на линии боевого соприкосновения в республике.