На линии боевого соприкосновения в Запорожской области находятся до пяти тысяч наёмников из Польши, которые действуют на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что иностранцы занимают самые важные участки фронта.
"Количество польских наёмников, по разным оценкам, доходит уже до пяти тысяч человек в Запорожской области", — подчеркнул представитель администрации.
Ранее Рогов сообщил, что на территории региона замечены наёмные военнослужащие из более чем 30 государств. По его словам, с их помощью власти Украины пытаются терроризировать гражданское население.
7 октября врио руководителя ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы РФ сталкиваются с солдатами НАТО на линии боевого соприкосновения в республике.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.