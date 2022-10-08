Автосообщение по неповрежденной части Крымского моста возобновится 8 октября

Как заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев, уже сегодня, 8 октября, планируется запустить автомобильное движение по Крымскому мосту.

Запуск реверсивного движения запланирован "на после 16:00".

"Запланировано возобновление автомобильного движения по неповрежденной части Крымского моста. Оно будет осуществляться в реверсивном режиме", — в частности, сказано в Минтранспорта.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение обещают восстановить к 20:00 по мск.