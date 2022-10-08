Как заявил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев, уже сегодня, 8 октября, планируется запустить автомобильное движение по Крымскому мосту.
Запуск реверсивного движения запланирован "на после 16:00".
"Запланировано возобновление автомобильного движения по неповрежденной части Крымского моста. Оно будет осуществляться в реверсивном режиме", — в частности, сказано в Минтранспорта.
Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение обещают восстановить к 20:00 по мск.
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