Кива: Зеленский бежал, Украина погружается в хаос

Украине нанесён существенный урон буквально за пару часов, удары по критической инфраструктуре продолжаются. Так прокомментировал сегодняшние массированные ракетные удары по Киеву и другим украинским городам экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что во многих городах возникли проблемы со светом, водой и интернетом. Также появились перебои с движением поездов, полностью парализована работа административно-государственных и правоохранительных органов.

По информации Кивы, всё политическое руководство Украины эвакуировано в безопасные места, а президент Владимир Зеленский бежал.

"Ночью начнётся разграбление городов мародёрами, Украина погружается в хаос", — заключил он.