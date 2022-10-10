Украине нанесён существенный урон буквально за пару часов, удары по критической инфраструктуре продолжаются. Так прокомментировал сегодняшние массированные ракетные удары по Киеву и другим украинским городам экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что во многих городах возникли проблемы со светом, водой и интернетом. Также появились перебои с движением поездов, полностью парализована работа административно-государственных и правоохранительных органов.
По информации Кивы, всё политическое руководство Украины эвакуировано в безопасные места, а президент Владимир Зеленский бежал.
"Ночью начнётся разграбление городов мародёрами, Украина погружается в хаос", — заключил он.
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