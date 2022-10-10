Лукашенко и Путин договорились развернуть региональную группировку войск

На совещании по вопросам безопасности белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным развернуть совместную региональную группировку.

Как пояснил глава Белоруссии, это соглашение было достигнуто во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

"В связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства мы договорились о развёртывании региональной группировки РФ и Белоруссии", — сказал Лукашенко.

По его словам, войска Союзного государства будут задействованы в случае угрозы нацбезопасности. Кроме того, белорусский лидер добавил, что формирование группировки, основу которой составит армия, уже началось.

Ранее первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в стране повысили готовность Вооружённых сил на фоне провокаций со стороны киевского режима. Он подчеркнул: системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии постоянной готовности.