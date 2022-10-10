Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов страны
MI-6: ВС РФ наносит лишь предупреждающий удар, потом будет страшнее
Марочко: в районе Берестового ВСУ на грузовиках увозили тела погибших наёмников
Пугачёва обратилась к россиянам из Израиля: "Отличать правду от лжи"
Глава Крыма Аксёнов указал на изменение подходов к проведению спецоперации
Источники в ОП Украины: Зеленский тайно строит ядерную бомбу против РФ
Зеленский готовит срочную встречу "Большой семёрки"
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Кадыров заявил, что теперь на сто процентов доволен проведением СВО

Лукашенко и Путин договорились развернуть региональную группировку войск

Силовые структуры

На совещании по вопросам безопасности белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным развернуть совместную региональную группировку.

Лукашенко и Путин договорились развернуть региональную группировку войск

Как пояснил глава Белоруссии, это соглашение было достигнуто во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

"В связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства мы договорились о развёртывании региональной группировки РФ и Белоруссии", — сказал Лукашенко.

По его словам, войска Союзного государства будут задействованы в случае угрозы нацбезопасности. Кроме того, белорусский лидер добавил, что формирование группировки, основу которой составит армия, уже началось.

Ранее первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что в стране повысили готовность Вооружённых сил на фоне провокаций со стороны киевского режима. Он подчеркнул: системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии постоянной готовности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям

Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.

Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям
Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ
Силовые структуры
Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ
Мир. Новости мира
В конгрессе США предложили лишить Саудовскую Аравию и ОАЭ военной помощи
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Людмила Черткова Новый год под вопросом: генерал Мороз ушёл на фронт Людмила Черткова Сергей Лебедев Бесполезный СНГ как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева
Силовые структуры
В Киеве слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги
Силовые структуры
Одна из ракет в Киеве упала рядом с офисом Зеленского и зданием СБУ
Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации
Силовые структуры
Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации
Последние материалы
Харьков оказался полностью обесточен после ударов по критической инфраструктуре
Новый год под вопросом: генерал Мороз ушёл на фронт
Коротченко назвал удары по территории Украины воздушной наступательной операцией
Рожин: "ответка" за Крымский мост получилась более чем достойной
Власти отменили все занятия в киевских школах
Путин: бестолковщины при частичной мобилизации достаточно
Сладков: утро на Украине — это Сергей Суровикин вышел на работу
Датский остров Борнхольм остался полностью без электричества
На Украине сообщили о взрывах в Ивано-Франковске
Коротченко: Зеленский и его окружение стали легитимными военными целями ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников