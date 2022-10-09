Первый заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в стране повышена готовность вооружённых сил, системы ПВО находятся в постоянной готовности.

"Запад сегодня готов воевать на Украине не только до последнего украинца, но и до последнего наёмника, которых они собирают по всему миру с тем, чтобы бросить их в мясорубку против ВС РФ. Мы, безусловно, на это реагируем, следим за обстановкой, фактически в каждодневном режиме получаем данные от российских коллег, что там происходит. <...> Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво", — сообщает Муравейко в эфире телеканала "Беларусь-1".