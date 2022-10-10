В Кремле прокомментировали ракетные удары по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстрел украинской территории происходит в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

"Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны", — сказал Песков журналистам.

Утром 10 октября украинские средства массовой информации сообщили о ракетных обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и других городов. Атаке подверглись энергетические объекты страны.