Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстрел украинской территории происходит в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
"Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны", — сказал Песков журналистам.
Утром 10 октября украинские средства массовой информации сообщили о ракетных обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и других городов. Атаке подверглись энергетические объекты страны.
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