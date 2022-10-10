Ходаковский заявил, что Украина виновата в войне

Обстрелы Донецка и подрыв Крымского моста — это война, считает командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он прокомментировал удары, нанесённые в украинских городах.

Комбат считает, что в произошедшем конфликте виновата Украина и для его прекращения нужна победа. Он признался, что не испытывает ни ненависти, ни радости при этих событиях.

"Они могли нас признать, они могли не объявлять нам войну — но мы же были пророссийскими. Если бы, например, протурецкими, то нас бы не тронули. Но пророссийское нужно было уничтожить. Поэтому война", — сказал Ходаковский.

Ранее военный эксперт Александр Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Запад усилит действия Киева на фронте.