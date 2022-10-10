Массированные ракетные удары по территории Украины стали неожиданными для Киева

Массированная атака на украинские объекты стала полной неожиданностью для киевских властей. Ни сам президент Владимир Зеленский, ни его Офис не предполагали такого удара. Ответные действия ожидались только после сегодняшнего заседания Совбеза, пишут обозреватели "Военного обозрения".

Однако территория Украины подверглась многочисленным ударам уже с утра 10 октября. К настоящему моменту взрывы зафиксированы в 14 городах страны, в том числе в Киеве и в западных регионах. Повреждена критически важная инфраструктура, в том числе военная. В Киеве, по данным издания, атаке подверглись Главное управление СБУ, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Департамент силовых ведомств.

В половине городов Украины возникли проблемы с подачей электроэнергии, водоснабжения, а также интернетом и мобильной связью. В Киеве и Харькове остановлена работа метро.