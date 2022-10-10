Дудаков: пересмотр запрета США для ВСУ на удары по РФ приведёт к эскалации

Если Вашингтон примет решение о пересмотре запрета для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на удары по территории России американским оружием, оно затронет и ограничения на дальность его действия. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.

До этого власти США не позволяли Киеву наносить удары по российской территории с применением, например, реактивных систем залпового огня HIMARS. К серьёзной эскалации может привести пересмотр данной позиции, отметил эксперт в беседе с ФАН.

Он считает, что Америка в данной ситуации может принять любое решение, которое ей захочется, но сейчас это не так важно.

Пока ракеты большой дальности не поставлены на Украину, а, следовательно, все заявления будут оставаться только заявлениями, заключил Дудаков.