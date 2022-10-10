Рожин: массированные удары по 16 городам Украины — соразмерная "ответка" Киеву

Сегодня, 10 октября, нанесены комплексные удары по 16-ти городам Украины. Пострадала энергоструктура и логистика. Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал происходящее специально для Telegram-канала Vоенкор Котенок Z.

"Если рассматривать эти удары как ответку за удар, вернее, теракт на Крымском мосту, то, в принципе, налицо соразмерно ответные действия, которые полностью оправданы и давно напрашивались. Наконец-то мы это увидели", — сообщает Рожин.

Террористический режим на Украине пора прекратить, об этом заявил президент Владимир Путин на экстренном совещании Совбеза сегодня. Отмечается эмоциональный подъём в обществе, в Донецке люди радуются, что варварства скоро закончатся.

"Конечно, более системный эффект может быть лишь в случае продолжения таких ударов в течение определённого времени. Это не позволит Украине стабилизировать энергосистему, и, кроме разового урона после каждого удара, будет иметь накопительный кумулятивный эффект вследствие постепенного разрушения энергосистемы Украины. Распад единой энергосистемы, созданной при СССР, затруднит ведение войны Киевом", — уверен эксперт.

В ближайшие дни станет понятно, будет ли продолжение операции. Командование СВО принимает решительные действия.