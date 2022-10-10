Бондарев: удары РФ по критической инфраструктуре Украины ускорят окончание СВО

Вооружённые силы РФ ускорят завершение спецоперации с помощью ударов по критической украинской инфраструктуре. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он отметил, что такие действия российской армии также позволят сохранить много жизней. При этом сенатор подчеркнул: Москву заставили нанести массированные удары, ведь другими способами "докричаться" до киевского режима невозможно.

"Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание СВО", — считает Бондарев.

По его словам, теперь Киев, скорее всего, будет думать перед совершением терактов. Он также порекомендовал гражданам Украины обратить внимание на все тяготы, с которыми они сталкиваются из-за политики действующего главы государства Владимира Зеленского. Сенатор выразил надежду на то, что вскоре будет инициирована процедура импичмента украинского президента.

Как пояснил Бондарев, с 10 октября ВС РФ начали новый этап спецоперации.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил информацию о массированном ударе РФ по объектам энергетики, связи и военного управления Украины.