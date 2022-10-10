Леонков: Украина хочет втянуть Польшу, поэтому РФ прикрывает Белоруссию

Сегодняшние события продемонстрировали, что Белоруссия не нужна Москве для нанесения высокоточных ударов.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин, выступая перед Советом безопасности, дал понять, что в случае, если террористическая активность Киева будет продолжаться, подобные ракетные удары армия России будет наносить до тех пор, пока не уничтожит всю энергетическую инфраструктуру, а также, когда система военного управления и связи Украины не прекратит свое существование.

В этом убеждён военный эксперт Алексей Леонков.

Киеву сейчас выгодно втянуть Белоруссию в военный конфликт. В таком случае Украина запросто позовёт на помощь Польшу. Однако Минск не предпримет никаких действий, если со стороны киевской власти не будет провокаций.

"На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил Леонков