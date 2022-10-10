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Леонков: Украина хочет втянуть Польшу, поэтому РФ прикрывает Белоруссию

Силовые структуры

Сегодняшние события продемонстрировали, что Белоруссия не нужна Москве для нанесения высокоточных ударов.

Леонков: Украина хочет втянуть Польшу, поэтому РФ прикрывает Белоруссию

Верховный главнокомандующий Владимир Путин, выступая перед Советом безопасности, дал понять, что в случае, если террористическая активность Киева будет продолжаться, подобные ракетные удары армия России будет наносить до тех пор, пока не уничтожит всю энергетическую инфраструктуру, а также, когда система военного управления и связи Украины не прекратит свое существование.

В этом убеждён военный эксперт Алексей Леонков.

Киеву сейчас выгодно втянуть Белоруссию в военный конфликт. В таком случае Украина запросто позовёт на помощь Польшу. Однако Минск не предпримет никаких действий, если со стороны киевской власти не будет провокаций.

"На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил Леонков

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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