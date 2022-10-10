Сегодняшние события продемонстрировали, что Белоруссия не нужна Москве для нанесения высокоточных ударов.
Верховный главнокомандующий Владимир Путин, выступая перед Советом безопасности, дал понять, что в случае, если террористическая активность Киева будет продолжаться, подобные ракетные удары армия России будет наносить до тех пор, пока не уничтожит всю энергетическую инфраструктуру, а также, когда система военного управления и связи Украины не прекратит свое существование.
В этом убеждён военный эксперт Алексей Леонков.
Киеву сейчас выгодно втянуть Белоруссию в военный конфликт. В таком случае Украина запросто позовёт на помощь Польшу. Однако Минск не предпримет никаких действий, если со стороны киевской власти не будет провокаций.
"На границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил Леонков
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.