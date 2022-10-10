Евсеев прокомментировал выбор ВС РФ целей при ракетных ударах по городам Украины

Владимир Путин заявил, что террористические действия киевского режима без ответа оставлять уже невозможно. Сегодня утром по крупным городам Украины нанесены удары, повреждена инфраструктура, города обесточены. Как выбирались цели, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

"Уничтожить железную дорогу сложно. Поврежденные пути быстро восстанавливаются. Уничтожение мостов тоже не так просто. Если мост сделан хорошо, его сложно разрушить ракетными ударами. Уничтожение объектов инфраструктуры в данном случае — "ответка" на повреждение Крымского моста. Вы наш мост повредили — мы нанесли удар по вашей энергетической инфраструктуре. С военной точки зрения это легче реализуемо, но имеет больший эффект, потому что создает панику среди населения", — поделился мнением Евсеев с "МК".

Это был ощутимый удар, благодаря которому Киев понял, что нельзя наносить удары по инфраструктуре РФ. Кроме того, может возникнуть паника среди населения, и ситуация внутри страны дестабилизируется, говорит эксперт. Люди понимают, что удары могут повториться вновь.