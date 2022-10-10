Сегодня утром нанесены массированные удары по объектам инфраструктур Украины: энергетической, военной и инфраструктуре связи. Владимир Путин начал оперативное совещание Совбеза РФ.

"Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно", — заявил Путин.

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