Сегодня утром нанесены массированные удары по объектам инфраструктур Украины: энергетической, военной и инфраструктуре связи. Владимир Путин начал оперативное совещание Совбеза РФ.
"Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно", — заявил Путин.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.