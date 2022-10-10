Беспилотники-камикадзе "Герань-2" ВС РФ нанесли удары по целям в Кривом Роге

Утром 10 октября произошли массовые ракетные обстрелы в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и ряде других городов.

Согласно информации военных корреспондентов "Русской Весны", российская сторона с помощью иранских беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" нанесла удары по объектам стратегической важности Украины в Кривом Роге.

Сообщается о трёх взрывах. На месте происшествия возникло возгорание.

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что сегодня был самый массовый случай использования стратегической авиации Воздушно-космических России за всё время спецоперации на Украине.