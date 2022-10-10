Утром 10 октября произошли массовые ракетные обстрелы в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и ряде других городов.
Согласно информации военных корреспондентов "Русской Весны", российская сторона с помощью иранских беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" нанесла удары по объектам стратегической важности Украины в Кривом Роге.
Сообщается о трёх взрывах. На месте происшествия возникло возгорание.
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что сегодня был самый массовый случай использования стратегической авиации Воздушно-космических России за всё время спецоперации на Украине.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.