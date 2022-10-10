Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что сегодня был самый массовый случай использования стратегической авиации Воздушно-космических России за всё время спецоперации на Украине.
"Сегодняшний удар по украинской инфраструктуре, вероятно, стал самым массовым случаем применения дальней авиации ВКС РФ за все время СВО", — сказал Коротченко в беседе с РИА Новости.
Утром 10 октября украинские СМИ проинформировали о ракетных обстрелах Киева, Харькова, Одессы, Львова и других городов. Позже на заседании Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.