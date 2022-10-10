Реакция Вашингтона на соглашение РФ и стран ОПЕК+ о существенном сокращении добычи нефти, сыграет на руку Кремлю.
Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Аналитик объяснил, каким образом Белый дом только укрепит отношения РФ и Саудовской Аравии. В своём Telegram-канале обозреватель подчеркнул, что властям США весьма не понравилось решение ОПЕК+. Сейчас Штаты пытаются угрожать Саудовской Аравии и ОАЭ, угрожая оставить их без вооружения.
Всё это сыграет против США. Белый дом де-факто озвучил отличное предложение для арабов, согласно которому те смогут купить системы ПВО и остальное оружие у Москвы. Так американцы укрепят отношения между Кремлём и странами Ближнего востока.
"Отличное предложение, от которого президент России Владимир Путин и его арабские визави вряд ли откажутся!" — подытожил Сатановский.
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