Сатановский: США сами толкают Ближний Восток в объятия Путина

Реакция Вашингтона на соглашение РФ и стран ОПЕК+ о существенном сокращении добычи нефти, сыграет на руку Кремлю.

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Аналитик объяснил, каким образом Белый дом только укрепит отношения РФ и Саудовской Аравии. В своём Telegram-канале обозреватель подчеркнул, что властям США весьма не понравилось решение ОПЕК+. Сейчас Штаты пытаются угрожать Саудовской Аравии и ОАЭ, угрожая оставить их без вооружения.

Всё это сыграет против США. Белый дом де-факто озвучил отличное предложение для арабов, согласно которому те смогут купить системы ПВО и остальное оружие у Москвы. Так американцы укрепят отношения между Кремлём и странами Ближнего востока.

"Отличное предложение, от которого президент России Владимир Путин и его арабские визави вряд ли откажутся!" — подытожил Сатановский.