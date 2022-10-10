Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Над Джанкоем, предположительно, сбит дрон ВСУ
Испания обещала отказаться от газа из РФ — и резко нарастила объёмы его закупок
Политолог Александров о нетронутом бункере Зеленского: Джентльменский договорняк
СБУ объявила в розыск командующего СВО Сергея Суровикина
Кедми заявил, что США и Европу ждёт беспрецедентная катастрофа
Медведев отметил, что в ходе мобилизации проявляются "раздолбайство"
Генерал армии США: "Зеленский - опасный дурак"
В Одесской области заявили о взрывах на полигоне около границы с Молдавией
Беспилотники-камикадзе "Герань-2" ВС РФ нанесли удары по целям в Кривом Роге

Сатановский: США сами толкают Ближний Восток в объятия Путина

Силовые структуры

Реакция Вашингтона на соглашение РФ и стран ОПЕК+ о существенном сокращении добычи нефти, сыграет на руку Кремлю.

Сатановский: США сами толкают Ближний Восток в объятия Путина

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Аналитик объяснил, каким образом Белый дом только укрепит отношения РФ и Саудовской Аравии. В своём Telegram-канале обозреватель подчеркнул, что властям США весьма не понравилось решение ОПЕК+. Сейчас Штаты пытаются угрожать Саудовской Аравии и ОАЭ, угрожая оставить их без вооружения.

Всё это сыграет против США. Белый дом де-факто озвучил отличное предложение для арабов, согласно которому те смогут купить системы ПВО и остальное оружие у Москвы. Так американцы укрепят отношения между Кремлём и странами Ближнего востока.

"Отличное предложение, от которого президент России Владимир Путин и его арабские визави вряд ли откажутся!" — подытожил Сатановский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям
Силовые структуры
Леонков: РЭБ-системы стали причиной ударов ВВС Украины по своим позициям
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ
Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Любовь Степушова Зеленский ошибся: Украина не станет "гарантом энергобезопасности Европы" Любовь Степушова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Последние материалы
Над Джанкоем, предположительно, сбит дрон ВСУ
Зеленский ошибся: Украина не станет "гарантом энергобезопасности Европы"
Испания обещала отказаться от газа из РФ — и резко нарастила объёмы его закупок
Политолог Александров о нетронутом бункере Зеленского: Джентльменский договорняк
СБУ объявила в розыск командующего СВО Сергея Суровикина
Кедми заявил, что США и Европу ждёт беспрецедентная катастрофа
Генерал армии США: "Зеленский - опасный дурак"
Медведев отметил, что в ходе мобилизации проявляются "раздолбайство"
В Одесской области заявили о взрывах на полигоне около границы с Молдавией
Беспилотники-камикадзе "Герань-2" ВС РФ нанесли удары по целям в Кривом Роге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников