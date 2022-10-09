AFP: запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев

Некоторые виды американских боеприпасов могут у Киева закончиться в ближайшее время.

Об этом сообщил отставной полковник корпуса морпехов ВМС, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

"Если США отправят треть этого запаса Украине (как это было в случае с "Джавелинами" и "Стингерами"), Украина получит от 8 тыс. до 10 тыс. ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется", — цитирует американца издание Agence France-Presse (AFP).

Прежде всего, речь идет о запасах ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, "запасы расходуются быстрее, чем их можно пополнить", а "возврат" до уровня февраля 2022 года займёт годы.

Помимо этого, AFP приводит цитату анонимного собеседника — американского военного, который подтверждает, что потребность Киева в боеприпасах оказалась намного выше, чем ожидал Белый дом.