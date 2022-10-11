Суздальцев: Россия воюет с 50-ю странами Запада — ВСУ разгромили ещё в июне

Украинская армия "закончилась" ещё в июне и сейчас в зоне СВО против России воюют иностранные наёмники из 50 стран Запада, заявил политолог Андрей Суздальцев.

Как подчеркнул Суздальцев, вероятно, именно из-за этого военного контингента у России "возникли проблемы" с проведением спецоперации.

"Эту информацию ещё надо подтвердить, но говорят, что на Херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения. Мы воюем с 50-ю странами Запада", — пояснил политолог "Украине.ру".

По мнению Суздальцева, российской стороне тяжело противостоять НАТО в столкновениях, поэтому армия формируется "на ходу".