Украинская армия "закончилась" ещё в июне и сейчас в зоне СВО против России воюют иностранные наёмники из 50 стран Запада, заявил политолог Андрей Суздальцев.
Как подчеркнул Суздальцев, вероятно, именно из-за этого военного контингента у России "возникли проблемы" с проведением спецоперации.
"Эту информацию ещё надо подтвердить, но говорят, что на Херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения. Мы воюем с 50-ю странами Запада", — пояснил политолог "Украине.ру".
По мнению Суздальцева, российской стороне тяжело противостоять НАТО в столкновениях, поэтому армия формируется "на ходу".
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