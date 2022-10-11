Шимов: боевики ВСУ могут начать обстреливать Белоруссию

Киевский режим может начать обстреливать территорию Белоруссии, как он это делает в отношении пограничных российских регионов.

Об этом сообщил научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов.

В Минске ранее заявляли, что ВСУ готовятся нанести удар по Белоруссии.

"Теоретически украинцы могут начать обстрелы белорусской территории, как они это делают в отношении пограничных российских областей — Брянской, Курской и Белгородской. Причём, если прилёт произойдёт, к примеру, на Мозырский НПЗ, это действительно будет иметь эффект, во многом аналогичный подрыву Крымского моста", — в интервью "Украина.ру" отметил эксперт.

Он отметил, что пока националисты ограничиваются лишь провокациями, поскольку "открытие Северного фронта Киеву сейчас невыгодно".

Президент Александр Лукашенко в начале октября заявлял, что ВСУ постоянно устраивают провокации на границе. Он подчеркнул, что Украина стянула до 15 тысяч боевиков к границе, постоянно заявляя об опасениях по возможному вступлению белорусов в СВО.