Марочко: в рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения после ударов РФ

В украинских подразделениях, которые находятся в зоне активных боевых действий, отмечаются массовые факты "деморализации". Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он подчеркнул: согласно данным разведки, на состояние боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) серьёзно повлиял массированный удар РФ по критической инфраструктуре страны.

"Большая часть упаднических настроений связана с огневым поражением украинских объектов энергетики, связи и военного управления", — пояснил офицер.

Ранее военспец Юрий Кнутов, комментируя в интервью Pravda.Ru удары армии РФ по Украине, заявил, что такой шаг позволит стабилизировать фронт и накопить резервы для разгрома ВСУ. По его мнению, в ближайшие несколько недель в зоне проведения специальной военной операции произойдут серьёзные изменения.

Он добавил, что российские военные будут пытаться "измотать" националистов.