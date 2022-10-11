Шимов: ВСУ взорвали мосты на границе Белоруссии, чтобы ВС РФ не зашли на Украину

Председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, генерал-лейтенант Анатолий Лаппо сообщал о том, что ВСУ подорвали все мосты на границе с республикой, а также заминировали дороги. По мнению старшего научного сотрудника Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволода Шимова, Украина пошла на это, чтобы ВС РФ не зашли в страну со стороны республики. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием "Украина.ру".

Он считает, что ВСУ делают рациональные шаги. Ещё в начале СВО войска России заходили на Украину с Белоруссии. Шимов считает, что республика не будет прибегать к каким-либо действиям, пока не произойдёт вопиющий случай, например, подрыв НПЗ.