Председатель госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, генерал-лейтенант Анатолий Лаппо сообщал о том, что ВСУ подорвали все мосты на границе с республикой, а также заминировали дороги. По мнению старшего научного сотрудника Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволода Шимова, Украина пошла на это, чтобы ВС РФ не зашли в страну со стороны республики. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием "Украина.ру".
Он считает, что ВСУ делают рациональные шаги. Ещё в начале СВО войска России заходили на Украину с Белоруссии. Шимов считает, что республика не будет прибегать к каким-либо действиям, пока не произойдёт вопиющий случай, например, подрыв НПЗ.
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