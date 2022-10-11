Украина постоянно перемещает вдоль границы с Белоруссией войска и предпринимает меры агрессивного характера, такие как создание инфраструктуры, отвод населения от приграничной территории и открытые провокации. Об этом рассказал белорусский политолог Вадим Гигин.
Он отметил, что президент республики Александр Лукашенко дал чёткую команду: если прозвучит хоть один выстрел — тут же отвечать на поражение.
Лукашенко предупредил украинцев, что любая провокация приведёт к такому ответу со стороны Белоруссии, что вчерашняя массированная ракетная атака им покажется достаточно мягкой.
"Мы не будем церемониться ни с кем. Никаких провокаций попытки захвата нашей территории допущено не будет. Даже выстрел в сторону Белоруссии будет получать необходимый ответ", — заметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что никаких по три-пять раз очерченных "красных линий" не будет, а ответ последует мгновенно, о чём лишний раз говорит создание совместной российско-белорусской группировки.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.