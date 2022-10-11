Гигин: даже выстрел Украины в сторону Белоруссии получит мгновенный ответ

Украина постоянно перемещает вдоль границы с Белоруссией войска и предпринимает меры агрессивного характера, такие как создание инфраструктуры, отвод населения от приграничной территории и открытые провокации. Об этом рассказал белорусский политолог Вадим Гигин.

Он отметил, что президент республики Александр Лукашенко дал чёткую команду: если прозвучит хоть один выстрел — тут же отвечать на поражение.

Лукашенко предупредил украинцев, что любая провокация приведёт к такому ответу со стороны Белоруссии, что вчерашняя массированная ракетная атака им покажется достаточно мягкой.

"Мы не будем церемониться ни с кем. Никаких провокаций попытки захвата нашей территории допущено не будет. Даже выстрел в сторону Белоруссии будет получать необходимый ответ", — заметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что никаких по три-пять раз очерченных "красных линий" не будет, а ответ последует мгновенно, о чём лишний раз говорит создание совместной российско-белорусской группировки.