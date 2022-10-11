Кнутов: новые средства ПВО у Киева смогут сбивать ракеты ВС РФ

Если США поставят Украине новые средства ПВО, это отразится на работе истребительной и бомбардировочной авиации российских Вооружённых сил, однако не стоит ждать каких-то слишком серьёзных препятствий. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он прокомментировал газете ВЗГЛЯД обещание президента США Джо Байдена поставить средства ПВО в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Аналитик заметил, что американцы могут поставить или уже поставили Киеву системы NASAMS, а немцы обещали поставить комплексы IRIS-Т, которые схожи по характеристикам. Но всё будет зависеть от того, где их разместят.

По его словам, авиация России чаще всего действует, не входя в зону ПВО, поэтому серьёзных изменений быть не должно.

Но по российским крылатым ракетам они работать смогут, поэтому стоит всерьёз задуматься об их подавлении, заключил эксперт.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что ПВО Украины не справляется с большей частью российских ракет и БПЛА.