Поддубный: ПВО Украины не может перехватить большую часть крылатых ракет и БПЛА

ПВО не может перехватить большую часть крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сейчас отрабатывают по целям на территории Украины. Об этом пишет военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр напомнил, что накануне президент Владимир Зеленский снова потребовал от западных партнёров "закрыть небо".

И лидер США Джо Байден уже пообещал передать Киеву современные комплексы ПВО. Однако неизвестно, какие именно, когда и в каком количестве, отметил военкор.

Во вторник массированная ракетная атака по критически важным объектам украинской инфраструктуры была продолжена. Появились сообщения, что часть ракет сбила ПВО, но другие достигли целей.