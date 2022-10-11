ПВО не может перехватить большую часть крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сейчас отрабатывают по целям на территории Украины. Об этом пишет военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Репортёр напомнил, что накануне президент Владимир Зеленский снова потребовал от западных партнёров "закрыть небо".
И лидер США Джо Байден уже пообещал передать Киеву современные комплексы ПВО. Однако неизвестно, какие именно, когда и в каком количестве, отметил военкор.
Во вторник массированная ракетная атака по критически важным объектам украинской инфраструктуры была продолжена. Появились сообщения, что часть ракет сбила ПВО, но другие достигли целей.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.