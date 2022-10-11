Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о проведении заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент заявил, что военные проанализировали обстановку на фронте и подчеркнули качественную работу подразделений противовоздушной обороны.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.