Зеленский обратил внимание на качественную работу подразделений ПВО

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о проведении заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент заявил, что военные проанализировали обстановку на фронте и подчеркнули качественную работу подразделений противовоздушной обороны.