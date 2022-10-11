По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, самая востребованная группа военных в ходе боевых действий — это мотострелки. Однако они являются и самым уязвимым местом в армии, считает он.
Эксперт убеждён, что при любом развитии событий данный род войск будет пользоваться особым спросом.
"По теории военного искусства, пока рядовой пехотинец не придёт на поле боя — территория считается незанятой", — объяснил Матвийчук во время беседы с радиостанцией "Говорит Москва"
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.