Сивков заявил, что у России достаточно ракет для продолжения ударов по Украине

Количества ракет у российской армии хватит, чтобы продолжать выводить из строя важные инфраструктурные объекты Украины. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он опроверг высказывание советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что у России якобы заканчиваются высокоточные ракеты.

"Израсходовано уже более 200 ракет, Арестович не владеет информацией. Ракеты у нас есть", — указал Сивков в беседе с РИА Новости.

Эксперт полагает, что удары напоминают киевскому руководству о решимости и способности России проводить такие акции.