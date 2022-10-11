Количества ракет у российской армии хватит, чтобы продолжать выводить из строя важные инфраструктурные объекты Украины. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.
Он опроверг высказывание советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что у России якобы заканчиваются высокоточные ракеты.
"Израсходовано уже более 200 ракет, Арестович не владеет информацией. Ракеты у нас есть", — указал Сивков в беседе с РИА Новости.
Эксперт полагает, что удары напоминают киевскому руководству о решимости и способности России проводить такие акции.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.