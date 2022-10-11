Ударов ракет пока не было в Закарпатской и Черновицкой областях Украины

Воздушная наступательная операция России, которая продолжается уже второй день, пока не затронула две области Украины — Закарпатскую и Черновицкую. Этому есть логическое объяснение, считает обозреватель "МК".

По мнению журналиста, причина того, что удары не наносились по Закарпатской области, в её национальном составе и географическом положении. Так, регион граничит сразу с четырьмя государствами — Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией, а более 12% его жителей являются этническими венграми.

Автор статьи напомнил, что Венгрия активно поддерживает этническое меньшинство в Закарпатье, а многие жители имеют двойное гражданство. При этом лидер Венгрии Виктор Орбан придерживается особой позиции по Украине.

Возможно, именно это учёл Генштаб России, который планирует удары по украинским объектам, считает публицист.

Что касается Черновицкой области, по объектам которой также пока не было ударов, то она граничит с Молдавией и Румынией. И здесь проживает около 12% румын.

Румыния активно помогает НАТО и США переправлять новое оружие на Украину. Поэтому не исключено, что до неё просто не дошла очередь, заключает обозреватель.