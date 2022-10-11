Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, на которой чеченские бойцы показывают трофеи, которые были захвачены в ходе проведения спецоперации на Украине.
"Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео. Эта железная туша весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд", — написал чеченский лидер.
По его словам, чеченские бойцы обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат и сбили его.
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